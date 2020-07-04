Программист на платформу Shopify

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки347 просмотров

Необходимо доработать существующий сайт под следующую логику:

1) Возможность выбора страны, при этом меняется валюта, условия доставки/оплаты, информация в корзине и сам домен. Например, Россия - .ru , Украина - com.ua

2) Реализовать корзину в 1 шаг, (корзина покупки в одну страницу)

Shopify
5 лет назад
johnee_twelve
Дмитрий 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Диёр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад