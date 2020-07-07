Подключить Lazy load для магазина Opencart

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Завершен4 заявки314 просмотров

Добрый день.

Нужна помощь подключить модуль lazy load на opencart 3

После установки модификатора и добавления вручную скрипта в шаблон, не работает. 

Сам модуль https://ocmod.net/otlozhennaya-zagruzka-izobrazhenij-lazyload

Opencart
5 лет назад
yurec2073
Юрий 
46 лет
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3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
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5 лет назад
$4
1 день
Escrow
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