Установить поиск с подсказками на сайт Joomla + Joomshopping

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки455 просмотров

Здравствуйте. Имеется интернет-магазин на Joomla 3 в связке с Joomshopping. Требуется установить плагин (или иную доработку) для того, чтобы в поиске при наборе поискового запроса всплывали подсказки из имеющихся товаров. Прошу указывать сроки и стоимость.

Joomla
5 лет назад
vdesyatke23
Сергей 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
44 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Подключить Lazy load для магазина Opencart

    Добрый день. Нужна помощь подключить модуль lazy load на opencart 3 После установки модификатора и добавления вручную скрипта в шаблон, не работает.  Сам модуль https://ocmod.net/otlozhennaya-zagruzka-izobrazhenij-lazyload

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Программист на платформу Shopify

    Необходимо доработать существующий сайт под следующую логику: 1) Возможность выбора страны, при этом меняется валюта, условия доставки/оплаты, информация в корзине и сам домен. Например, Россия - .ru , Украина - com.ua 2) Реализовать ...

    Shopify
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внутренние работы в интернет магазине Shop Script

    Приветствую. Нужно сделать внутренние работы в интернет магазине на основе Shop Script, т.е. внутренняя перелинковка, сделать рабочими кнопки, прописать seo параметры как главной страницы так и товаров в магазине ( порядка 100 позиций без ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Небольшие доработки на OpenCart 2.3

    Есть ряд небольших правок для магазина на OpenCart 2.3 (вынос в языковые файлы некоторые фразы для перевода, приведение телефонов к международному формату, исправление "адресов" и ряд других, донастройка некоторых модулей). Нужен человек, уверенно работающий с OpenCart ...

    Opencart
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется создание интернет-магазина для мебельной компании

    Вот такой минималистичный дизайн нравится: http://furnistore.myinsales.ru/collection/divany  Есть ли возможность найти подобный шаблон?  Должен быть лёгким, быстрым.  Сразу пишите стоимость? Сроки? CMS ? Как удобно будет управлять магазином?  Какие фишки будут?  Обязательно ...

    Интернет-магазины25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Opencart настройка магазина

    Здравствуйте! Посмотрите пожаулйста ТЗ.  У меня новый сайт на шаблоне, Надо привести в нормальный вид и базово настроить для нормальной работы. За какое время и цену? - Предлагайте! ТЗ в файле

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Настройка WooCommerce

    Внимание ВАЖНО! Ищу фрилансеров только из Украины, потому что в другие страны есть проблемы с денежными переводами! Здравствуйте у меня интернет магазин на Wordpress на двух языках (русский украинский) https://osw.com.ua/ и https://osw.com.ua/ukr Такая ...

    WooCommerceWordPress
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад