Добрый день. Нужна помощь подключить модуль lazy load на opencart 3 После установки модификатора и добавления вручную скрипта в шаблон, не работает. Сам модуль https://ocmod.net/otlozhennaya-zagruzka-izobrazhenij-lazyload
Установить поиск с подсказками на сайт Joomla + Joomshopping
Здравствуйте. Имеется интернет-магазин на Joomla 3 в связке с Joomshopping. Требуется установить плагин (или иную доработку) для того, чтобы в поиске при наборе поискового запроса всплывали подсказки из имеющихся товаров. Прошу указывать сроки и стоимость.
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