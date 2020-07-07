Подключение интернет-магазина Wordpress + Woocommerce к Яндекс Кассе

Сейчас разрабатывается дизайн интернет-магазина мебельной фурнитуры. В дальнейшем нужно будет его нятянуть на движок и интегрировать с 1С. Текущий сайт - https://hdf.com.ua/ Структура и функционал будет таким же (кроме функционала ...