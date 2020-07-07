Интегрировать интернет-магазин с CMS

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Закрыт9 заявок584 просмотра

Сейчас разрабатывается дизайн интернет-магазина мебельной фурнитуры.

В дальнейшем нужно будет его нятянуть на движок и интегрировать с 1С.

Текущий сайт - https://hdf.com.ua/

Структура и функционал будет таким же (кроме функционала prom.ua)

Требования:

- фильтры для удобства поиска

- возможность регистрироваться клиентам в своем кабинете

- интеграция с 1С Предприятие 8.2 (экспорт заказа)

В заявке, пожалуйста, укажите 3 стоимости: базовая, базовая + личный кабинет, базовая + ЛК + 1С

5 лет назад
stas_goshovsky
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Заявки фрилансеров

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