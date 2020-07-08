Доработка сайта на битрикс, шаблон Аспро.Максимум.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок398 просмотров

Интернет-магазин 60wt.ru сделан на шаблоне Аспро.Максимум, лицензия Бизнес. 

Необходимо выполнить ряд доработок, в основном в карточке товара, ее нужно доработать. 

Подробное ТЗ во вложенном файле, изучите его. 

Сначала разворачиваете на тестовом (вашем) серваке сайт и делаете там доработки, потом уже будем переносить на рабочий сайт. 

Срок реализации 2-3 дня. 

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proffmarketing
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