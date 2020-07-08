Помощь в создании интернет магазина на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт13 заявок431 просмотр

Нужна помощь в создании интернет магазина.

Вот пример сайта по которому будем работать. 

https://krasnodar.220-volt.ru/

WordPress
5 лет назад
_goodin_
Артур 
23 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Максим
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Павел
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
39 отзывов
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Антон
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Диёр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад