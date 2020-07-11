Разработка интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт20 заявок521 просмотр

Уточнения в задаче, прилагаем ТЗ по магазину. Просим обратить внимание на требования по функционалу.

Разработка интернет магазина на подобие Amazon.com, aliexspres.com.

Создание дизайна, добавление систимы оплаты, создание интерфейса, разработка клинтской части, добовле5ие административного функционала, управление пользвотелями, использвоние популярных фрейм ворков, создание бесопасной сделки, создание формы отзывов, возможность интгрирование с один эс, система обработки и проверки изоброжения, многоплатформенный.

5 лет назад
ivan2017
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