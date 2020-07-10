Добрый вечер! требуется наполнить сайт на Opencart 2.3 декоративная штукатурка ТЗ покажу выбранному исполнителю Знание системы управления цены за ед. товара
OXID SHOP 6.2.1 изображение продкута с удалённого сервера.
Изображение продкута лежит на удаленном сервере.
PHP скрипт скрывает токен, генерирует ссылку и вносится в БД интернет магазина. Ссылка является API запросом на удаленный сервер.
Задача заставить, в заголовке указанный интернет магазин, пользоватся ссылкой и отображать фотографии.
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