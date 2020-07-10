OXID SHOP 6.2.1 изображение продкута с удалённого сервера.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки401 просмотр

Изображение продкута лежит на удаленном сервере.

PHP скрипт скрывает токен, генерирует ссылку и вносится в БД интернет магазина. Ссылка является API запросом на удаленный сервер.

Задача заставить, в заголовке указанный интернет магазин, пользоватся ссылкой и отображать фотографии.

PHP
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guest_15922579997192
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