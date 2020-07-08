Сайт интернет-магазина

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Закрыт38 заявок627 просмотров

Необходим сайт интернет-магазина под ключ.

1) Современный дизайн без пережитков прошлого

2) Адаптивная верстка

3) Интеграция с платежными системами для возможности оплаты заказов (Как минимум банковские карты) 54-ФЗ Онлайн касса

4) Тематика сайта - продажа одежды

5) Способ реализации любой (От CMS до конструктора сайтов, но в случае с конструктором сайтов, последний должен будет предусматривать возможность переезда на собственный хостинг в будущем и доступы по FTP)

6) Контента пока нет, поэтому заливаем на сайт для примера фотки из интернета. В будущем контент будет размещать наш сотрудник

7) Ботов и людей, не дочитавших до конца отклоняю сразу

8) Нужно сделать не особо дорого, так как компания только открывается и мы не можем на данном этапе позволить себе высокие цены на сайт

9) В случае успешной работы предлагается дальнейшее сотрудничество по поддержке сайта ( в частности планируется интеграция с социальными сетями и 1С)

10) Указывайте ставку!

5 лет назад
ras1044
Антон 
71 год
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год назад

Заявки фрилансеров

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