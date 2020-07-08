Добрый вечер! требуется наполнить сайт на Opencart 2.3 декоративная штукатурка ТЗ покажу выбранному исполнителю Знание системы управления цены за ед. товара
Сайт интернет-магазина
Необходим сайт интернет-магазина под ключ.
1) Современный дизайн без пережитков прошлого
2) Адаптивная верстка
3) Интеграция с платежными системами для возможности оплаты заказов (Как минимум банковские карты) 54-ФЗ Онлайн касса
4) Тематика сайта - продажа одежды
5) Способ реализации любой (От CMS до конструктора сайтов, но в случае с конструктором сайтов, последний должен будет предусматривать возможность переезда на собственный хостинг в будущем и доступы по FTP)
6) Контента пока нет, поэтому заливаем на сайт для примера фотки из интернета. В будущем контент будет размещать наш сотрудник
7) Ботов и людей, не дочитавших до конца отклоняю сразу
8) Нужно сделать не особо дорого, так как компания только открывается и мы не можем на данном этапе позволить себе высокие цены на сайт
9) В случае успешной работы предлагается дальнейшее сотрудничество по поддержке сайта ( в частности планируется интеграция с социальными сетями и 1С)
10) Указывайте ставку!
Заявки фрилансеров
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