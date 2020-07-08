Добрый вечер! требуется наполнить сайт на Opencart 2.3 декоративная штукатурка ТЗ покажу выбранному исполнителю Знание системы управления цены за ед. товара
Простой интернет-магазин
Поставить простой интернет-магазин с типовым шаблоном с минимальной персонализацией - воткнуть наш логотип и поотключать ненужные функции. CMS предложите из бесплатных. Бюджет ограничен.
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