Доработка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок335 просмотров

Задача

Доработка интернет-магазина, разработка которого была приостановлена год назад. Есть готовая тема и большая часть плагинов уже установлена.

-         WordPressWooCommerce

-         3 языка

-         Некоторые разделы товаров на отдельный сайт (поддомен).

Более подробноеописание задачи в файле «PDF».

Отвечу на любые вопросы в ЛС. 

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pehkona
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