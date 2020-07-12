Доработка интернет-магазина

На движке OpanCart 3 надо: 1. Сделать так, чтобы при добавлении кнопкой "+" или установкой количества напротив позиции товара, этот товар в указанном количество попадал в корзину https://c2n.me/48kly2S, а в форме списка оставалось заказанное количество. ...