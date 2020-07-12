Перенести действующий сайт на платформу OpenCarfd- около 3000 позиций.

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Закрыт7 заявок306 просмотров

Перенести действующий сайт самописец на платформу OpenCarfd- около 3000 позиций.

Сохранить действующий трафик, все урлы, настроить подходящий шаблон под данную тематику, подключить все платежные систему. отзывы на товары и магазин, микроразметка, мультязычность, регистрация, карзина, быстрый звонок

сайт

www.autoremtechnika.com.ua

5 лет назад
Rammstein20
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
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