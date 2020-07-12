Добрый день, уважаемые программисты по Opencart! У меня есть интернет-магазин на OCSTORE 3.0, который необходимо обновить. Необходим специалист, который сможет внедрить решения различных заданий по интернет-магазину. ...
Правка Opencart
Нужно добавить автопрокрутку слайдера для магазина http://lvenok.by/
На данный момент ее нет вообще.
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