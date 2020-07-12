Правка Opencart

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен5 заявок288 просмотров

Нужно добавить автопрокрутку слайдера для магазина http://lvenok.by/

На данный момент ее нет вообще.

Opencart
5 лет назад
niko3
Антон 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

osi-pov
31 год
5 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
$3
1 день
Escrow
Благодарю!
Все хорошо!

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