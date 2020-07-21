Нужен спец по opencart 2.3

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Завершен8 заявок615 просмотров

Сайт на opencart 2.3, есть несколько задач по доработкам / исправлению багов. 

Opencart
5 лет назад
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

steasun
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Все ок, рекомендую исполнителя
спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

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