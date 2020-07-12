Доработки сайта на Opencart

Для сайта на opencart, если коротко, требуются следующие доработки:

1) На сайте нужно сделать новый раздел, в который должны будут выгружаться позиции из нашей 1С. Но фишка ещё в том, что выглядеть эти товарные позиции будут не как в остальных разделах на сайте. Детали сообщу.

2) Внести мелкую правку в стиле текста во всплывающем окне корзины.

3) Внести изменения в файле фида Яндекса, а именно касательно изменений в урлах фотографий, подробности скину.

Приоритет правок такой - сначала более простые задачи, под конец наиболее сложную.