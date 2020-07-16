нужны наполненные любым контентом сайты интернет магазинов (не услуги и не продукты)opencart, insales, 1c bitrix, phpshop, pixlpark, retailCRM, ecwid, advantshop, cs.cart, xcart, Magento, NetCat, ModX, Shopify, Abcp, Simpla, Shop-Script, nethouse, Tildaс вас дамп базы и ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Интернет-магазины6 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо разработать плагин/модуль интеграции для cms с нашим сервисом. По сути наш сервис - это служба доставки, поэтому желательно иметь опыт работы с модулями других служб, например СДЭК или НОВАЯ ПОЧТА. Необходимый функционал: - Получение информации об ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Обзвонить интернет магазины с целью подключения к сервису Ищем человека для постоянного сотрудничества. Алгоритм такой. 1. После отклика созваниваемся и обсуждаем все вопросы. Ознакамливайтесь с проектом, учите терминологию, получаете ЦУ. 2. Проверяем ваши знания, понимание диалогов, скрипта и прочее . ...Служба поддержки5 заявокЗакрыт3 года назад