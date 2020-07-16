sokolova2

Анастасия sokolova2

 
31 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
поиск сотрудников

поиск сотрудников

  • Предоставить дамп заполненного сайта на CMS

    нужны наполненные любым контентом сайты интернет магазинов (не услуги и не продукты)opencart, insales, 1c bitrix, phpshop, pixlpark, retailCRM, ecwid, advantshop, cs.cart, xcart, Magento, NetCat, ModX, Shopify, Abcp, Simpla, Shop-Script, nethouse, Tildaс вас дамп базы и ...

    OpenCartMODXMagento
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • ПЛАГИН службы доставки для CMS

    $50

    Необходимо разработать плагин/модуль интеграции для cms с нашим сервисом. По сути наш сервис - это служба доставки, поэтому желательно иметь опыт работы с модулями других служб, например СДЭК или НОВАЯ ПОЧТА. Необходимый функционал: - Получение информации об ...

    PHPWordPressOpenCartMODXMagentoTilda
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Телефонный маркетинг

    Обзвонить интернет магазины с целью подключения к сервису Ищем человека для постоянного сотрудничества. Алгоритм такой. 1. После отклика созваниваемся и обсуждаем все вопросы. Ознакамливайтесь с проектом, учите терминологию, получаете ЦУ. 2. Проверяем ваши знания, понимание диалогов, скрипта и прочее . ...

    Служба поддержки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад