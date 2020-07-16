Необходимо разработать плагин/модуль интеграции для cms с нашим сервисом. По сути наш сервис - это служба доставки, поэтому желательно иметь опыт работы с модулями других служб, например СДЭК или НОВАЯ ПОЧТА. Необходимый функционал: - Получение информации об ...