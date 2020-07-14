Необходимо на сайте подключить оплату apple pay. Протестировать работоспособность оплат.
Телефонный маркетинг
Обзвонить интернет магазины с целью подключения к сервису
Ищем человека для постоянного сотрудничества.
Алгоритм такой.
1. После отклика созваниваемся и обсуждаем все вопросы.
Ознакамливайтесь с проектом, учите терминологию, получаете ЦУ.
2. Проверяем ваши знания, понимание диалогов, скрипта и прочее . Тестируем
3. Получаете доступ к бесплатной телефонии и базу для звонков.
4. Начинаете делать звонки
Кол-во операторов ограниченно, если у вас есть своя команда с опытом исходящих холодных звонков, готовы рассмотреть варианты.
Обязанности:
Обзвонить интернет магазины с целью подключения к сервису
Требования:
Звонить нужно с 10-18 по мск
план звонков 100-150 в день
Условия:
1. бесплатно телефонию IP, главное чтобы был нормальный интернет
2. базу на обзвон
3. клише разговора и обучение
Оплата за успешные звонки/ назначенные встречи/ договор
Заявки фрилансеров
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