Телефонный маркетинг

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Закрыт5 заявок705 просмотров

Обзвонить интернет магазины с целью подключения к сервису

Ищем человека для постоянного сотрудничества.

Алгоритм такой.

1. После отклика созваниваемся и обсуждаем все вопросы.

Ознакамливайтесь с проектом, учите терминологию, получаете ЦУ.

2. Проверяем ваши знания, понимание диалогов, скрипта и прочее . Тестируем

3. Получаете доступ к бесплатной телефонии и базу для звонков.

4. Начинаете делать звонки

Кол-во операторов ограниченно, если у вас есть своя команда с опытом исходящих холодных звонков, готовы рассмотреть варианты.

Обязанности:

Обзвонить интернет магазины с целью подключения к сервису

Требования:

Звонить нужно с 10-18 по мск

план звонков 100-150 в день

Условия:

1. бесплатно телефонию IP, главное чтобы был нормальный интернет

2. базу на обзвон

3. клише разговора и обучение

Оплата за успешные звонки/ назначенные встречи/ договор

5 лет назад
sokolova2
32 года
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