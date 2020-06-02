Нужно проконсультировать меня, объяснить "на пальцах", как вести трансляции с записью. так, чтобы презентация тоже записывалась. (При необходимости помочь настроить и разобрать вместе со мной OBS и Xsplit). У меня скачаны ...
Подключение оплаты на Питоне
Необходимо на сайте подключить оплату apple pay. Протестировать работоспособность оплат.
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