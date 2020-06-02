Подключение оплаты на Питоне

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Закрыт1 заявка390 просмотров

Необходимо на сайте подключить оплату apple pay. Протестировать работоспособность оплат. 

Python
5 лет назад
guest_15740828693203
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Захар
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад