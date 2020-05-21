Сайт-обменник криптовалюты попал в базы антивирусов. Претензия - фишинг. Необходимо оперативно убрать его оттуда, т.к. это происки конкурентов.
Научить меня вести трансляцию на getcourse
Нужно проконсультировать меня, объяснить "на пальцах", как вести трансляции с записью. так, чтобы презентация тоже записывалась.
(При необходимости помочь настроить и разобрать вместе со мной OBS и Xsplit).
У меня скачаны Obs и Xsplit, но я не до конца понимаю, как это всё вместе связать. Нужен ли ютуб или нет.
Мне главное - записывать трансляции и чтобы видео с презентацией сохранялось.
На геткурс я читала, что если просто через браузер в геткурс транслировать, то презентация не сохранится.
На ютубе у меня 200 подписчиков, не уверена, что мой аккаунт допустят для встраивания трансляции где-то ещё. Хотя я подала заявку на AdSense.
В общем, я запуталась и мне нужна консультация человека, который разбирается :)
Чтобы мне всё тоже объяснили, показали, по всем пунктам прошлись с настройкой трансляций.
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