Лингвист - переводчик (итальянский, английский, французский)

04.11.1987

русская

Волгоградский проспект,

108-2-25,

109443, Москва, Россия

Тел.:8(499)7425570

Моб.:+79104618472

E-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

2005 - 2010: Московский Государственный Лингвистический Университет им. Мориса Тореза (переводческий факультет)

Специальность: переводчик, лингвист (английский, итальянский, французский)

2001 - 2005: Лингвистический лицей № 1555 при МГЛУ ( английский, итальянский)

1995 - 2001: школа с углублённым изучением английского языка

2006 - курсы по информатике

2007- изучение английского языка на о. Мальта

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

23 сентября – настоящее время – переводчик в ОАО «Энел-ОГК-5» (в рамках проекта перехода на систему SAP)

Январь 2009, 2010 – стажировка в отделе маркетинга в ООО «Джи Эм Констракшн & Дизайн», в качестве помощника руководителя

2009-2010 гг –участие на волонтерской основе в организации и проведении различных спортивно-зрелищных мероприятий Международных Олимпийского Комитета

2008-2010гг – участие в проведении различных спортивных мероприятий Дирекции Спортивных и Зрелищных Мероприятий г. Москвы

Сентябрь 2009 – май 2010 – Преподавание английского, итальянского языков на курсах и частным образом

Март 2009 – работа в качестве помощника руководителя ООО «Национальный Винный Терминал», участие в переговорах с поставщиками (импорт и продвижение товара).

Май 2007 – сентябрь 2010 – участие в различных международных выставках в качестве переводчика

2005-2008 -Участие в различных программах «YMCA» (семинары, тренинги, летние лагеря в качестве участника, лидера группы)

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ

итальянский - свободный

английский - свободный

французский - свободный

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ

Word, Excel, Outlook, internet, Power Point

ИНТЕРЕСЫ

Горные лыжи, литература, фитнес, йога, путешествия, волейбол.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Ответственна, исполнительна, общительна, аккуратна, пунктуальна, позитивна, хорошо работаю в команде, быстро обучаюсь и адаптируюсь.