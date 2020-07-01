04.11.1987
русская
Волгоградский проспект,
108-2-25,
109443, Москва, Россия
Тел.:8(499)7425570
Моб.:+79104618472
E-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
2005 - 2010: Московский Государственный Лингвистический Университет им. Мориса Тореза (переводческий факультет)
Специальность: переводчик, лингвист (английский, итальянский, французский)
2001 - 2005: Лингвистический лицей № 1555 при МГЛУ ( английский, итальянский)
1995 - 2001: школа с углублённым изучением английского языка
2006 - курсы по информатике
2007- изучение английского языка на о. Мальта
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
23 сентября – настоящее время – переводчик в ОАО «Энел-ОГК-5» (в рамках проекта перехода на систему SAP)
Январь 2009, 2010 – стажировка в отделе маркетинга в ООО «Джи Эм Констракшн & Дизайн», в качестве помощника руководителя
2009-2010 гг –участие на волонтерской основе в организации и проведении различных спортивно-зрелищных мероприятий Международных Олимпийского Комитета
2008-2010гг – участие в проведении различных спортивных мероприятий Дирекции Спортивных и Зрелищных Мероприятий г. Москвы
Сентябрь 2009 – май 2010 – Преподавание английского, итальянского языков на курсах и частным образом
Март 2009 – работа в качестве помощника руководителя ООО «Национальный Винный Терминал», участие в переговорах с поставщиками (импорт и продвижение товара).
Май 2007 – сентябрь 2010 – участие в различных международных выставках в качестве переводчика
2005-2008 -Участие в различных программах «YMCA» (семинары, тренинги, летние лагеря в качестве участника, лидера группы)
ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ
итальянский - свободный
английский - свободный
французский - свободный
КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ
Word, Excel, Outlook, internet, Power Point
ИНТЕРЕСЫ
Горные лыжи, литература, фитнес, йога, путешествия, волейбол.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Ответственна, исполнительна, общительна, аккуратна, пунктуальна, позитивна, хорошо работаю в команде, быстро обучаюсь и адаптируюсь.