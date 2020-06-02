Исключить сайт из черных списков антивирусов

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Закрыт1 заявка430 просмотров

Сайт-обменник криптовалюты попал в базы антивирусов. Претензия - фишинг. Необходимо оперативно убрать его оттуда, т.к. это происки конкурентов.

5 лет назад
B2ron
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Дмитрий
 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
39 отзывов
5 лет назад