Обзвонить клиентов, проинформировать о готовящейся акции

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Закрыт21 заявка674 просмотра

Обзвонить имеющуюся базу клиентов нескольких салонов красоты (сеть) с целью проинформировать о готовящейся акции, при желании клиента записать его к нужному специалисту (парикмахер, косметолог и т.п.). Внести информацию в базу данных, запланировать время следующего контакта. Разовый проект, при хорошем результате возможно повторение сотрудничества.

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