Ищется специалист, кто готов помочь в настройке cpatracker.ru на своем хостинге. Нужна также консультация в выборе железа. Также надо будет помочь настроить Postback
Обзвонить клиентов, проинформировать о готовящейся акции
Обзвонить имеющуюся базу клиентов нескольких салонов красоты (сеть) с целью проинформировать о готовящейся акции, при желании клиента записать его к нужному специалисту (парикмахер, косметолог и т.п.). Внести информацию в базу данных, запланировать время следующего контакта. Разовый проект, при хорошем результате возможно повторение сотрудничества.
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