Нужно обзвонить, 50 контактов и задать вопросы

$21
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт8 заявок1024 просмотра

Доброго времени суток, помогите за деньги, провести соцопрос, ВСЕ!!! подробности . ВСЕ!!! ответы на вопросы Ваши тоже на на видео. Прежде чем написать мне посмотрите пожалуйста видео! https://youtu.be/IWin_O6QFMY

5 лет назад
guest_15919554532922
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Карина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Роза
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Эльвира
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад