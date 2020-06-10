Ищу человека на временное администрирование и общение с живыми-потенциальными клиентами.

Карантин сняли, продажи пошли, очень много сообщений поступает на мою почту!

Вкратце: нужно будет отвечать всем клиентам которые пишут мне на почтовый ящик имаил и блоками вести с ними диалог , все необходимые материалы предоставлю. Такие как: логин\пароль от почты, блоки, ну и конечно же на рабочий настрой постораюсь вас настроить.

P.S. это не постоянная работа, заявки которые я принимаю у себя на почте длятся до 21.06.

Фрилансеры и фрилансерши, жду ваших заявок на эту услугу!)

PP..SS.. набор заявок заканчивается 11.06.