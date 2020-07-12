Сайт на opencart 2.3, есть несколько задач по доработкам / исправлению багов.
Собрать данные о заказах из ИМ
Необхдимо собрать данные о всех заказах из админки и поместить всё в эксель.
Заказов около 4000 тысяч штук.
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