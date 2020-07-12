Собрать данные о заказах из ИМ

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Закрыт2 заявки263 просмотра

Необхдимо собрать данные о всех заказах из админки и поместить всё в эксель.

Заказов около 4000 тысяч штук.

5 лет назад
burdam84
Андрей 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

osi-pov
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Escrow
Быстрая оплата, четкая задача!

Заявки фрилансеров

Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
osi-pov
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад