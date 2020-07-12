Программист Доработки OPEN CART

Приветствую коллеги!

Нужен опытный программист которые поможет решить несколько задач для интернет магазина под управлением CMS Open Cart.

1) Повышение отказоустойчивости магазина. При достаточно небольшом количества одновременных сессий магазин падает. Вероятно из-за большого количества запросов к БД. Особенно если посещения припадают на страницу каталога. Нужно разобраться с проблемой и существенно повысить отказоустойчивость.

2) Генерация произвольных файлов экспорта товаров для Яндекс Маркет и Гугл Шопинг. Пользуемся плагинами для этих задач. При экспорте большого количества товаров, несклько к. Файл экспорта отдает ошибку. Зависает, падет. Необходимо оптимизировать текущий плагин или написать новый.

3) Оптимизировать скорость загрузки сайта. Необходимо существенно улучшить показатель скорости загрузки сайта по Гугул Пейдж Спид.

сайт проекта: https://tinyurl.com/ya47fnvm

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