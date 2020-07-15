Интернет магазин

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт16 заявок434 просмотра

Необходимо создать интернет магазин на 1С битрикс. Компания занимается сервисом (ремонтом сотовых телефонов) а так же продажей запчастей для телефонов (рем. комплект).

Необходимо интегрировать сайт с 1с предприятие, с CRM, с эквайрингом (дабы клиенты могли производить безналичный платеж). А так же наполнить сайт и (SEO) оптимизировать для поисковых систем.

Детальные информации по сайту будет передаваться исполнителю личн

5 лет назад
BahNur0
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