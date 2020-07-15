Сайт на opencart 2.3, есть несколько задач по доработкам / исправлению багов.
Интернет магазин
Необходимо создать интернет магазин на 1С битрикс. Компания занимается сервисом (ремонтом сотовых телефонов) а так же продажей запчастей для телефонов (рем. комплект).
Необходимо интегрировать сайт с 1с предприятие, с CRM, с эквайрингом (дабы клиенты могли производить безналичный платеж). А так же наполнить сайт и (SEO) оптимизировать для поисковых систем.
Детальные информации по сайту будет передаваться исполнителю личн
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