CodiMarketing

Для меня важно что бы мои клиенты росли и увеличивали своих доходы на продукте, который мы создаем для них.

Наш профиль - создание интернет магазинов на OpenCart. С 2010 года мы разработали более 150 больших e-commerce проектов. Большую часть из этих проектов мы поддерживаем на постоянной основе и в текущее время. Наши клиенты остаются с нами из-за нашего подхода к разработке интернет магазина. Перед началом создания проекта, наши специалисты изучают SEO спрос в вашей нише. После маркетологи анализируют проекты, которые существуют в вашем рынке и на остаток, "продукт-менеджер" в разговоре с Вами, изучает конкретно ваш "кейс" для выявления ваших сильных сторон. Собрав все эти данные, мы пишем техническое задание для дизайнера, чья задача будет воплотить идеальный проект именно для вашего интернет магазина.