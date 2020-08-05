CodiMarketing

Салов CodiMarketing

 
28 летУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Для меня важно что бы мои клиенты росли и увеличивали своих доходы на продукте, который мы создаем для них.

Наш профиль - создание интернет магазинов на OpenCart. С 2010 года мы разработали более 150 больших e-commerce проектов. Большую часть из этих проектов мы поддерживаем на постоянной основе и в текущее время. Наши клиенты остаются с нами из-за нашего подхода к разработке интернет магазина. Перед началом создания проекта, наши специалисты изучают SEO спрос в вашей нише. После маркетологи анализируют проекты, которые существуют в вашем рынке и на остаток, "продукт-менеджер" в разговоре с Вами, изучает конкретно ваш "кейс" для выявления ваших сильных сторон. Собрав все эти данные, мы пишем техническое задание для дизайнера, чья задача будет воплотить идеальный проект именно для вашего интернет магазина.

OpenCart