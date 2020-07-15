Выполнить доработки сайта на битрикс

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Закрыт6 заявок463 просмотра

необходимо доработать сайт на битрикс whogrill.ru

работа происходит через контролер версии сайт 

ТЗ 

https://docs.google.com/document/d/1Fi68BU2Fbo-US0n4bYfIDQ3gvtsxhmQegeSQtCirF4Q/edit?usp=sharing

при отклике прошу:

1. указать порядок расчетов 

2. указать оценку стоимость (почасово либо по проектно)

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