Контент и Front/end правки сайта на UMI.CMS

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Закрыт1 заявка439 просмотров

Добрый день.

Нужен full stack разработчик с опытом работы с UMI.CMS (не обязательно, но очень желательно т.к. сократит время на изучение и разбор cms).

Задачи, подсказать где в админке или файлах меняется нужный мне контент (управление скидками, изменение телефонов, ссылок на соц.сети и пр. пр.)

А так же разобраться с глюками и багами сайта и подправить мобильную верстку.

Просьба не откликаться на заявку если у вас нет времени общаться и работать в дневное время.

В заявке просьба указывать какой у вас опыт работы с umi.cms и стоимость работы в час.

Взаимодействие по telegram, оплата на карту.

5 лет назад
Igoreshka777
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад