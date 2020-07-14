Контент и Front/end правки сайта на UMI.CMS

Добрый день.

Нужен full stack разработчик с опытом работы с UMI.CMS (не обязательно, но очень желательно т.к. сократит время на изучение и разбор cms).

Задачи, подсказать где в админке или файлах меняется нужный мне контент (управление скидками, изменение телефонов, ссылок на соц.сети и пр. пр.)

А так же разобраться с глюками и багами сайта и подправить мобильную верстку.

Просьба не откликаться на заявку если у вас нет времени общаться и работать в дневное время.

В заявке просьба указывать какой у вас опыт работы с umi.cms и стоимость работы в час.

Взаимодействие по telegram, оплата на карту.