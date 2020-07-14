Сайт на opencart 2.3, есть несколько задач по доработкам / исправлению багов.
Контент и Front/end правки сайта на UMI.CMS
Добрый день.
Нужен full stack разработчик с опытом работы с UMI.CMS (не обязательно, но очень желательно т.к. сократит время на изучение и разбор cms).
Задачи, подсказать где в админке или файлах меняется нужный мне контент (управление скидками, изменение телефонов, ссылок на соц.сети и пр. пр.)
А так же разобраться с глюками и багами сайта и подправить мобильную верстку.
Просьба не откликаться на заявку если у вас нет времени общаться и работать в дневное время.
В заявке просьба указывать какой у вас опыт работы с umi.cms и стоимость работы в час.
Взаимодействие по telegram, оплата на карту.
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