Доработать форму выбора ПВЗ еа сайте Битрикс

Требуется откорректировать окно выбора пункта выдачи при оформлении заказа в модуле яндекс доставка в мобильной верстке.

Сейчас окно открывается на весь экран смартфона, что выглядит не очень и пугает клиентов.

Нужно отмасштабировать окно выбора ПВЗ и вписать его в форму заказа.

На скринах вариант как сейчас и второй, как требуется.

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