Интернет-магазин услуг в онлайн-играх

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок392 просмотра

Задача

Мы делаем интернет-магазин услуг в онлайн-играх. Разработка ведется в три этапа:

1. Технический прототип, который в работе в данный момент. Настраиваем функционал, который включает в себя ожидаемый набор интернет-магазина (товары, каталог, оплата, корзина, бонусные баллы, промокоды, рефералка) + немного кастомизации. Нам понадобятся кастомные и глубоко настраиваемые товары, немного углубленная бонусная программа. По итогам этапа все должно работать удобно, быстро и быть легким в настройке и обслуживании

2. Дизайн для этого прототипа.

3. Верстка, натяжка и финализация.

В данный момент мы рассматриваем как специалистов, готовых выполнить только технический прототип и в дальнейшем сопровождать дизайн и верстку, так и команды, готовые взяться за полный цикл.

Обязательные требования

Проект ожидается достаточно большим и полный срок работ ожидается около двух месяцев - надо не пропадать, иметь рабочий график и режим, быть на связи в оговоренное время.

Уметь устанавливать сроки и следовать им.

Мы не являемся программистами или глубоко понимающими в теме техническими специалистами - не бояться задавать вопросы и уточнения по задаче.

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