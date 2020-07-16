ТЗ на доработку модификаций на Woocommerce

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Закрыт4 заявки368 просмотров

Здравствуйте

Необходимо товары одних типов объединить и сделать что то вроде модификаций/опций.

Но чтобы при выборе отдельной модификации был переход на отдельную карточку со своим артикулом, названием, ссылкой и ценой.

Подробное описание во вложении.

Прошу отписаться по возможности реализации, стоимости и срокам.

WooCommerce
5 лет назад
natc_999
Наталья 
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