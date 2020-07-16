Здравствуйте Необходимо товары одних типов объединить и сделать что то вроде модификаций/опций. Но чтобы при выборе отдельной модификации был переход на отдельную карточку со своим артикулом, названием, ссылкой и ценой. Подробное описание ...
Нужен специалист для проекта на Webasyst (интернет магазин)
нужно доработать часть функционала, возобновить работу не работающих блоков и плагинов.
пишите в Личные сообщения, отправлю ТЗ на просчет
Заявки фрилансеров
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