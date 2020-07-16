Нужен специалист для проекта на Webasyst (интернет магазин)

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки359 просмотров

нужно доработать часть функционала, возобновить работу не работающих блоков и плагинов.

пишите в Личные сообщения, отправлю ТЗ на просчет

Webasyst
5 лет назад
PSHKN
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