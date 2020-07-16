Сайт по продаже инвентаря для кальянной

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт14 заявок464 просмотра

Необходима база данных товаров, также необходим сбор информации о клиентах (к примеру яндекс метрика)

Необходима админ-панель

Было бы неплохо, если бы сайт был реактивным (React js)

Необходим уникальный и адаптивный дизайн, желательно с анимациями

При отклике также прикрепите ссылки на ваши кейсы

Желательно seo-продвижение 

При отклике обсудим более чувствительные и тонкие детали

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5 лет назад
guest_15948920968943
5 лет в сервисе
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Заявки фрилансеров

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