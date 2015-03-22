Александр, большое человеческое спасибо за Ваш профессиональный подход, быстрое выполнение работы, адекватную стоимость. С Вами приятно иметь дело. Желаю Вам достойных и порядочных заказчиков и сама рассчитываю на дальнейшее сотрудничество. Ещё раз спасибо!