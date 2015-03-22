su-venir

Наталия su-venir

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужны продающие тексты на страницы категорий интернет магазина

    Необходимы интересные и уникальные продающие тексты для страниц новых категорий интернет-магазина, включая урны для праха животных, памятники и декор. Тексты должны быть содержательными, грамотными и способствовать улучшению видимости в поисковых системах и конверсии. Описание также нужно для общих категорий товаров. Языки: русский и украинский.

    Написание текстовОптимизация контента
    Продающие тексты9 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Нужен специалист по Opencart

    Основные задачи для сайта https://su-venir.com.ua/: Скопировать код учета транзакций со страницы success на страницы товара и категории, чтобы срабатывал при быстром заказе Доработать мультиязык (рус, укр, англ) Загрузка через файл импорта опции ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен специалист по Opencart

    Основные задачи для сайта https://su-venir.com.ua/: Настроить мультиязык (рус, укр, англ) Загрузка через файл импорта опции наличия/сроков изготовления и доставки с выводом в карточке товара + мелочи (конкретизирую по ходу). ...

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен специалист по Opencart

    Cписок основныхработ для сайта http://su-venir.com.ua/: обновитьмодуль Яндекс маркет, отображениеполного меню на узких мобильных, автозаполнениепоиска, всплывающее окнопри попытке уйти с сайта для формы подписки, перевестисайт на https с редиректами, ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужны статьи для наполнения блога

    Нужны интересные тематические статьи для наполнения блога, чтобы улучшить видимость сайта http://su-venir.com.ua/ в поисковых системах. С них буду делать ссылки на категории товаров - садовые фигуры, фонтаны, стеклянные столики, подставки для цветов, светильники. В первую ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен специалист с опытом работы в крауд маркетинге.

    Для интернет магазина http://su-venir.com.ua/ нужны ссылки с тематических форумов в регионе Украина исключительно на качественных авторитетных посещаемых сайтах в живых обсуждаемых темах, соответствующих по тематике - декор для сада. ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно изменить место кнопки "Оформить заказ"

    В шаблоне сайта на Вордпресс кнопка "Оформить заказ" прописана после описания товара и меняет свое местоположение на странице в зависимости от размера описания. Чем длиннее описание, тем ниже кнопка. Пример: http://www.su-venir.com.ua/?wpsc-product=garmoniya Возможные варианты: ...

    JavaScriptWordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

sumolex
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Нужен специалист по Opencart
Opencart
Наталия хороший заказчик, приятно работать! Рекомендую к сотрудничеству, которому буду рад в дальнейшем. В рабочее время на связи, оплата своевременно, задания формулирует понятным образом.
Александр, большое человеческое спасибо за Ваш профессиональный подход, быстрое выполнение работы, адекватную стоимость. С Вами приятно иметь дело. Желаю Вам достойных и порядочных заказчиков и сама рассчитываю на дальнейшее сотрудничество. Ещё раз спасибо!
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