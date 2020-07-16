Доработка OperCart

Правки:1. Сделать в прайсе колонку гарантия, чтобы к каждому товару можно было проставлять гарантийный срок2. Сделать в карточке товара на сайте пункт дополнительная услуга гарантия 12 месяцев чтобы она отображалась только в тех товарах где в первом пункте проставлена гарантия менее 12 месяцев и чтобы сумму дополнительной услуги я проставлял в % соотношении от цены товара 3. Когда клиент не только делает заказ, а и заказывает обратный звонок в телеграм бот приходило оповещение как с заказом4. Чтобы на прайс навигатор выгружался из прайса пункт гарантия5. Настроить парсинг цен конкурента и чтобы после парсинга, на те же группы товаров делаласть скидка к примеру 5 долларов от цены конкурента6. При вставке цифры 2 в колонке наличие в прайсе чтобы на сайте отображалось - На складе7. Сделать умный поиск или как это называется правильно