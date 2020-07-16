Верстка магазина на OpenCart

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Закрыт9 заявок490 просмотров

Нужна верстка и посадка дизайна PSD на OpenCart. ТЗ и макеты отправлю заинтересовавшимся.

Оплата при первом сотрудничестве поэтапно, без предоплаты. Далее если сделаете все хорошо, есть много работы как с 0 так и доработок по данному движку.

Исполнителя выбираю по опыту работы с OpenCart и по цене, если Вы обычный среднячковый магазин верстаете за 1000$, тогда не стоит писать, мы не сработаемся, поэтому студиям предлагать свои услуги нет смысла. 

Opencart
5 лет назад
sklarenko
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Заявки фрилансеров

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