Верстка магазина на OpenCart

Нужна верстка и посадка дизайна PSD на OpenCart. ТЗ и макеты отправлю заинтересовавшимся.

Оплата при первом сотрудничестве поэтапно, без предоплаты. Далее если сделаете все хорошо, есть много работы как с 0 так и доработок по данному движку.

Исполнителя выбираю по опыту работы с OpenCart и по цене, если Вы обычный среднячковый магазин верстаете за 1000$, тогда не стоит писать, мы не сработаемся, поэтому студиям предлагать свои услуги нет смысла.