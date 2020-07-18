Создать магазин на Shopify

Нужна верстка и посадка дизайна PSD на OpenCart. ТЗ и макеты отправлю заинтересовавшимся. Оплата при первом сотрудничестве поэтапно, без предоплаты. Далее если сделаете все хорошо, есть много работы как с 0 так и доработок ...