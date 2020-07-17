Интеграция модулей доставки СДЭК и Боксберри на OcStore 1.5.5.1.2

Здравствуйте.

Имеется интернет-магазин китайское-печенье.рф и региональный поддомен moskva.китайское-печенье.... на OcStore 1.5.5.1.2, необходимо добавить на страницу оформления заказа модули курьерских служб Сдэк и Боксберри для выбора покупателем удобного пункта выдачи в своем городе. Должно получиться, как на этом примере: prnt.sc/tjqs9k Сейчас на сайте стоит модуль "Главпункт", хотелось бы, чтобы модули этих служб выглядели и работали точно также.

Бюджет по договоренности. Жду конкретных предложений по цене и срокам. Сообщения вида "я все умею, давайте обсудим" – сразу мимо. Спасибо.