Разработать мобильное приложение для андройд (под инфокурсы) MVPПримерное ТЗ: -поскольку это тестовая версия продукта и проекта в целом, то рассчитываем на самый простой вариант - следовательно требований к дизайну нет Функционал: -скачал /установил -залогинился -далее есть доступ к бесплатному мини курсу( это несколько видео с сопровождением текстовой информацией) в мини курсе человек переходит от видео к видео, пройдя предыдущий этап (посмотрев предыдущее видео и выполнив домашнее задание) -домашнее задание выполняется путем отправки в приложение (нам) текста и фото от юзера- реализовать максимально просто -настраиваемые пуш уведомления (возможность выстраивать авторассылки по времени в зависимоти от событий- условно после просмотра первого ролика через час летит первое уведомление ) аналогия с чат ботом в ТГ

на видном месте всегда чтоб была кнопка "написать своему тренеру"- при нажатии переход к переписке с админом (по факту туда же куда идут результаты домашнего задания) -после платы подписки тот же функционал только поменяется контент