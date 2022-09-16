Требуется iOS разработчик для создания музыкального приложения. Задачи: доработка плеера, разработка UI, механизм подписок, организация хранилища музыки. Необходимы знания Swift, MVVM, UIKit, AVFoundation, а также английский на уровне B2+. Зарплата 200.000 руб. в месяц.
Приложение android
Разработать мобильное приложение для андройд (под инфокурсы) MVPПримерное ТЗ: -поскольку это тестовая версия продукта и проекта в целом, то рассчитываем на самый простой вариант - следовательно требований к дизайну нет Функционал: -скачал /установил -залогинился -далее есть доступ к бесплатному мини курсу( это несколько видео с сопровождением текстовой информацией) в мини курсе человек переходит от видео к видео, пройдя предыдущий этап (посмотрев предыдущее видео и выполнив домашнее задание) -домашнее задание выполняется путем отправки в приложение (нам) текста и фото от юзера- реализовать максимально просто -настраиваемые пуш уведомления (возможность выстраивать авторассылки по времени в зависимоти от событий- условно после просмотра первого ролика через час летит первое уведомление ) аналогия с чат ботом в ТГ
на видном месте всегда чтоб была кнопка "написать своему тренеру"- при нажатии переход к переписке с админом (по факту туда же куда идут результаты домашнего задания) -после платы подписки тот же функционал только поменяется контент
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