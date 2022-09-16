Требуется разработать десктопное приложение под Windows на C#. Функционал включает кнопку для выбора BMP-файла и чтение яркости пикселей, с последующим выводом данных в двумерный массив целых чисел. Приложение должно обрабатывать файлы в оттенках серого.
Разработать мобильное приложение
Требуются услуги iOS разработчика на проект (ориентировочно 3 мес.)
Компания разрабатывает мобильное приложение, которое организует музыкальный стрим и предоставляет музыку по определенным параметрам для влияния на психику человека.
Нужно разработать первую версию приложения, доработать плеер. Также разработка UI по дизайну, разработка механизма подписок, проработка UI/UX с дизайнером и организация хранилища музыки.
Нужно знание Swift, MVVM, UIKit, AVFoundation, StoreKit, Alamofire, Знание английского языка B2+; SQL, Аналитика, Понимание Apple UI Guideline;
Зарплата - 200.000 руб (в мес.). Выплачивается в долларах.
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