Разработать мобильное приложение

$3300
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок359 просмотров

Требуются услуги iOS разработчика на проект (ориентировочно 3 мес.)

Компания разрабатывает мобильное приложение, которое организует музыкальный стрим и предоставляет музыку по определенным параметрам для влияния на психику человека.

Нужно разработать первую версию приложения, доработать плеер. Также разработка UI по дизайну, разработка механизма подписок, проработка UI/UX с дизайнером и организация хранилища музыки.

Нужно знание Swift, MVVM, UIKit, AVFoundation, StoreKit, Alamofire, Знание английского языка B2+; SQL, Аналитика, Понимание Apple UI Guideline;

Зарплата - 200.000 руб (в мес.). Выплачивается в долларах.

iOSSQLSwift
3 года назад
guest_16633266455767
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
Наталия
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
42 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
3 года назад
Дмитро
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Десктоп приложение C#

    Требуется разработать десктопное приложение под Windows на C#. Функционал включает кнопку для выбора BMP-файла и чтение яркости пикселей, с последующим выводом данных в двумерный массив целых чисел. Приложение должно обрабатывать файлы в оттенках серого.

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать обход Тик Ток

    Требуется разработать способы обхода блокировок Тик Ток для проведения прямых эфиров с казино и привлечения аудитории из других стран. Необходимо обеспечить стабильный доступ к эфирами из Европы с таргетингом на Казахстан, Молдавию и Украину.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение для ios

    Команда MoonX ищет iOS разработчика с опытом от 3 лет для работы над мобильным приложением в области ментального здоровья и астрологии. Требуются навыки Swift, Objective C и C++. Предлагаем интересные проекты, возможность удаленной работы и гибкий график. Присоединяйтесь к нашему амбициозному стартапу!

    AndroidFirebaseiOSSwift
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание мобильного приложения

    Требуется разработка мобильного приложения для Android, позволяющего играть в дурака, буру, тысячу и другие карточные игры с людьми по сети. Обеспечьте многопользовательский режим и стабильное соединение.

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключить платежную систему в приложение

    Требуется подключить платежную систему Paybox в мобильное приложение для платформ Android и iOS. Файлы для работы будут предоставлены по переписке. Необходимо обеспечить стабильную интеграцию и функциональность платежей.

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать приложение на Android (unity)

    Необходимо завершить незаконченный проект мобильного приложения на платформе Android, разработанного с использованием Unity. Ожидается доработка существующего кода и функциональности приложения.

    AndroidUnity
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Помочь настроить App Metrica между мобильным приложением и лидогенером

    Требуется помощь в настройке App Metrica для мобильного приложения Lendsbay с целью отслеживания установок, полученных от лидогенератора Leads. Интеграция должна быть выполнена для платформ iOS и Android. Потребуется сотрудничество с фронтэнд и бэкэнд разработчиками для успешного выполнения задачи.

    ЛидогенерацияAndroidiOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Помочь настроить App Metrica между мобильным приложением и лидогенером

    Требуется помощь в настройке App Metrica для мобильного приложения Lendsbay на iOS и Android. Необходимо интегрировать систему с лидогенератором Leads, чтобы отслеживать установки приложения. Специалист должен иметь опыт работы с App Metrica и, возможно, Google Analytics. У команды имеются фронтэнд и бэкэнд разработчики для оказания поддержки.

    ЛидогенерацияAndroidiOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Замена карты в приложении ReactNative

    $50

    Необходимо заменить карту Google в мобильном приложении на ReactNative на Яндекс, 2ГИС или другую альтернативу. Также требуется создать билд для Android и iOS. Ожидается работа с API выбранной карты и адаптация интерфейса для новых данных.

    AndroidiOSReact Native
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад