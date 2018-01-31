нужно сделать макет письма для рекламной рассылки по почтовым ящикам.
Сверстать сайт и натянуть на вордпресс
Требуется:
- Сверстать и натянуть на вордпресс
Более подробное ТЗ в личке
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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