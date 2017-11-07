сам сайт REnovation-group.com дизайн который нравиться. Сайт на джумле нужен новый дизайн и натянуть на движек его. чтобы получить финишный результат. После удачно исполнения еще 3 сайта с ...
Адаптивный дизайн для сайта по примеру
Здравствуйте, нужен дизайн сайта вот по этому примеру http://dostavka-toplivo.ru/
нужно повторить структуру, калькуляторы
нужно разработать уникальный дизайн
прошу указать цену и сроки за подобный проект
П.С. если возьметесь и за верстку своего же дизайна, будет плюсом
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