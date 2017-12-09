Disign для ленда

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок314 просмотров

Нужно нарисовать по "зарисовкам" 

Срок день-два

Цветовая гамма https://eurolos.ru/

Логотип в прикреплении

 

8 лет назад
true404
Стас 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

trust-me
Роман 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$45
2 дня
Всё гуд!
все хорошо, спасибо

Заявки фрилансеров

trust-me
Роман 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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