Надо сделать адаптив главной и нескольких внутренних. Хватит двух разрешений 768 и 320
Обложка для Facebook
Нужна обложка для этой страницы - facebook.com/dedlaina.net
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