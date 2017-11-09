Обложка для Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок150 просмотров

Нужна обложка для этой страницы - facebook.com/dedlaina.net

Пожеланий нет

Цена и сроки?

8 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$6
1 день
Огонь! Делает чуть больше, чем требуется!
Доволен сотрудничеством. Рекомендую, как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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