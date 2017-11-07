Обновить сайт и сделать редизайн

Здравствуйте, нужен дизайн сайта вот по этому примеру http://dostavka-toplivo.ru/ нужно повторить структуру, калькуляторы нужно разработать уникальный дизайн прошу указать цену и сроки за подобный проект П.С. если возьметесь и за верстку своего ...