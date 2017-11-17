Редизайн главной страницы

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок1068 просмотров
#1$70

День добрый.

ТЗ во вложении

Дата приема заявок до 13/11/2017

С меня оплата + отзыв

Внутренние если потребуются отдельно ( за  отдельную плату )

Спасибо

8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Победитель конкурса

m4x1x
29 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
#1
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Грамотно оформленное техническое задание. Коммуникабельность, быстрая и своевременная оплата. Однозначно, рекомендую!

Заявки фрилансеров

m4x1x
29 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
#1

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