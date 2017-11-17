Нужна обложка для этой страницы - facebook.com/dedlaina.net Пожеланий нет Цена и сроки?
Редизайн главной страницы
День добрый.
ТЗ во вложении
Дата приема заявок до 13/11/2017
С меня оплата + отзыв
Внутренние если потребуются отдельно ( за отдельную плату )
Спасибо
Победитель конкурса
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