Редизайн главной страницы

Дизайн корпоративного сайта. Тематика медицинские препараты и всякие лекарства. Цель сайта рассказать о фирме и предоставляемых услугах. Представить фирму в интернете. Всё должно быть красиво, современно и точно раскрывать суть деятельности предприятия. ...