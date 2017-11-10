День добрый. ТЗ во вложении Дата приема заявок до 13/11/2017 С меня оплата + отзыв Внутренние если потребуются отдельно ( за отдельную плату ) Спасибо
Корректировки дизайна главной страницы Интегратора
Необходимо произвести корректировки главной страницы:
1. Preheader - изменить начетание номера телефона
2. Header - изменить высоту, размер лого, меню
3. Prehero - изменить цвет (убрать градиент), размер шрифта
4. Табы (2 секция), Услуги (3 секция) - убрать градиент, возможно, изменить ховер и начертания шрифтов
5. Отрасли - изменить пропорции изображений (сделать карточки не квадратными, а прямоугольными), ховеры, начетания шрифтов
6. Форма маленькая + Наши партнёры + форма большая - заменить/откорректировать фоны, откорректировать начертания шрифтов и типы заголовков для вёрстки
7. Почему нам доверяют - изменить дизайн блока (фон, выстроить блоки в ряд, ховеры, начертания шрифтов...)
8. Отзывы - изменить ховер, начертания заголовков
9. Блог - изменить ховер, начертания заголовков
10. Футер - добавить пункт меню Пресс-центр в О компании
11. Все заголовки всех блоков - изменить начертания, цвет, размер, фигуры подчеркивания; откорректировать типы заголовков (Н1, Н2 ...)
Дизайн вышлю.
Выбранный исполнитель
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