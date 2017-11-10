Корректировки дизайна главной страницы Интегратора

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки134 просмотра

Необходимо произвести корректировки главной страницы:

1. Preheader - изменить начетание номера телефона

2. Header - изменить высоту, размер лого, меню 

3. Prehero - изменить цвет (убрать градиент), размер шрифта

4. Табы (2 секция), Услуги (3 секция) - убрать градиент, возможно, изменить ховер и начертания шрифтов 

5. Отрасли - изменить пропорции изображений (сделать карточки не квадратными, а прямоугольными), ховеры, начетания шрифтов

6. Форма маленькая + Наши партнёры + форма большая - заменить/откорректировать фоны, откорректировать начертания шрифтов и типы заголовков для вёрстки 

7. Почему нам доверяют - изменить дизайн блока (фон, выстроить блоки в ряд, ховеры, начертания шрифтов...) 

8. Отзывы - изменить ховер, начертания заголовков

9. Блог - изменить ховер, начертания заголовков

10. Футер - добавить пункт меню Пресс-центр в О компании 

11. Все заголовки всех блоков - изменить начертания, цвет, размер, фигуры подчеркивания; откорректировать типы заголовков (Н1, Н2 ...) 

Дизайн вышлю.

8 лет назад
aleonov
58 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

andriyovae
Елена 
52 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$25
2 дня
Как всегда, отличная работа - быстро и качественно. Ответственный исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству.
Взаимные рекомендации и спасибо за отличное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

andriyovae
Елена 
52 года
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн главной страницы

    $70

    День добрый. ТЗ во вложении Дата приема заявок до 13/11/2017 С меня оплата + отзыв Внутренние если потребуются отдельно ( за  отдельную плату ) Спасибо

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптив сайта

    $100

    Надо сделать адаптив главной и нескольких внутренних. Хватит двух разрешений 768 и 320

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Полный дизайн сайта

    $230

    Войдите пользователем!!! (емейл/пароль - [email protected]/12345678DC) Страницы Нужно по аналогии с уже утвержденным дизайном главной страницы сверстать все нижеуказаныне страницы (полная и мобильная версии): 1. Страница часто ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн корпоративного сайта

    $150

    Дизайн корпоративного сайта. Тематика медицинские препараты и всякие лекарства. Цель сайта рассказать о фирме и предоставляемых услугах. Представить фирму в интернете. Всё должно быть красиво, современно и точно раскрывать суть деятельности предприятия. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать дизайн корпоративного сайта

    Необходимо разработать дизайн корпоративного сайта согласно готовому интерактивному прототипу: главную страницу + несколько внутренних.  Дизайн неадаптивный, базовая ширина интерфейса 1280px, ширина контента 1140px, под верстку на Bootstrap,ТЗ предоставим.  Требования к исполнителю:  ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проект FidPark

    $30

    Сделать дизайн на лэндинг по продаже оборудования для стоянок. По информации во вложении. Срок: 7 дней.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад